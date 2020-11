V Raziskovalno-izobraževalnem središču Dvorca Rakičan kljub epidemiji zaposlovanje mladih

Murska Sobota, 6. novembra - Zaradi epidemije in z njo povezanih omejitev so v Raziskovalno-izobraževalnem središču Dvorca Rakičan pri Murski Soboti letos okrnjene številne dejavnosti, od gostinsko-turistične do izobraževalnih. So pa v zadnjih mesecih našli nove priložnosti, ki jim omogočajo ohranitev števila zaposlenih, nadaljujejo tudi programe zaposlovanja mladih.