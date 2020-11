Nujno sporočilo uredništvom - novinarska konferenca o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 ob 11. uri

Ljubljana, 6. novembra - Novinarska konferenca o aktualnem stanju glede bolezni covid-19, na kateri bodo sodelovali strokovna direktorica SB Slovenj Gradec Jana Makuc, predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Miroslav Petrovec, psihologinja Andreja Poljanec in vladni govorec Jelko Kacin, bo ob 11. uri in bo potekala preko sistema Zoom, so sporočili iz Ukoma.