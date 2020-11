Za kmete in malo gospodarstvo 3,5 milijona evrov podpore

Ljubljana, 6. novembra - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v uradnem listu objavilo javni razpis za ukrep izjemne začasne podpore kmetom ter mikro, malim in srednjim podjetjem zaradi covida-19. Kmetom bo na voljo do 7000 evrov pomoči, podjetjem pa do 50.000 evrov. Vloge lahko oddajo od 9. novembra do vključno 24. novembra.