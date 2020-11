Knjižnice s precejšnjim porastom virtualnih storitev

Ljubljana/Celje/Koper, 6. novembra - Knjižnice po vsej Sloveniji so trenutno odprte, vendar pa izposoja in druge storitve zaradi epidemije covida-19 potekajo z vrsto omejitev. Tako jih večina dela po običajnem obratovalnem času, nekatere pa po poletnem urniku. Večina knjižnic poroča o povečani uporabi spletnih storitev in navkljub razmeram zadovoljstvu obiskovalcev.