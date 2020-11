Nevada postala tarča norčevanja zaradi počasnega štetja glasovnic

Las Vegas, 6. novembra - Splet so v zadnjih dneh poplavili najrazličnejše objave, v katerih se norčujejo iz precej počasnega štetja glasovnic v ameriški zvezni državi Nevada. Oblasti sicer pojasnjujejo, da štetje poteka po pričakovanjih v skladu z zakonodajo in da še vedno prejemajo glasovnice, ki so bile oddane pravočasno po pošti, poročajo ameriški mediji.