Spletni festival UNI.MINDS v znamenju povezovanja univerz in gospodarstva

Ljubljana, 7. novembra - Pisarni za prenos tehnologij in znanja Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru v novembru organizirata spletni festival UNI.MINDS, namenjen povezovanju univerz z gospodarstvom. Med 5. in 24. novembrom se bo zvrstilo 23 srečanj, poudarek pa bo na področjih zdravja, pametnih tehnologij in trajnostnega razvoja, s pogledom v družbo prihodnosti.