Po napadu na Dunaju v Nemčiji več hišnih preiskav

Berlin, 6. novembra - Po terorističnem napadu na Dunaju so več hišnih preiskav izvedli tudi v Nemčiji. Kriminalisti so danes zjutraj preiskali stanovanja in poslovne prostore štirih oseb v deželi Spodnja Saška, Hessen in Schleswig-Holstein. Sumijo jih, da so imeli povezave z napadalcem z Dunaja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.