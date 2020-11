Biden še naprej zmanjšuje zaostanek za Trumpom v Pensilvaniji in Georgii, ohranja prednost v Arizoni in Nevadi

New York, 6. novembra - Demokratski predsedniški kandidat Joe Biden je do četrtka zvečer krepko zmanjšal zaostanek v volilnih glasovih za predsednikom ZDA Donaldom Trumpom v Pensilvaniji in Georgii in ohranil prednost v Nevadi in Arizoni. Za Pensilvanijo se napoveduje, da bo Biden že danes prevzel prednost pred Trumpom.