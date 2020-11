New York, 5. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje četrti dan zapored sklenili v zelenem in nadaljevali pozitiven trend po volitvah v ZDA, kjer sicer še ni konec predsedniške tekme. Tehnološki indeks Nasdaq je pridobil 2,6 odstotka, Dow Jones in S&P 500 pa oba 1,95 odstotka.