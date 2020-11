Vlada dovoljuje pedikuro in odprtje nekaterih specializiranih trgovin

Ljubljana, 5. novembra - Vlada je na današnji dopisni seji spremenila odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v luči epidemije covida-19. Od petka bo tako pod določenimi pogoji dovoljeno opravljanje storitve pedikure, odprte bodo lahko tudi specializirane otroške trgovine, trgovine z motornimi vozili in pohištvom.