Najdaljša etapa Vuelte Philipsenu, Roglič ostaja v rdečem

Leon, 5. novembra - Belgijec Jasper Philipsen je zmagovalec letošnje najdaljše etape na dirki po Španiji. Na poti od Mosa do Puebla de Sanabrie (230,8 km) je glavnina tik pred ciljem ujela zadnjega ubežnika in se udarila v ciljnem sprintu. Drugi je bil Nemec Pascal Ackermann, tretji pa še en Nemec Jannik Steimle. Favoriti za končno zmago so končali v času zmagovalca.