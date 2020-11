V hrvaški Istri odprli 12 kilometrov nove avtoceste

Zagreb/Pazin, 5. novembra - V hrvaški Istri so danes slovesno odprli 12 kilometrov avtoceste na odcepu Rogovići-Cerovlje. Gre za prve kilometre nove avtoceste, ki bo nadomestila obstoječo hitro cesto med Pazinom in predorom Učka. Preostalih 16 kilometrov avtoceste med Cerovljem in predorom Učka bodo odprli sredi prihodnjega leta.