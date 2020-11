V LMŠ in SD jih ugotovitve KPK glede nabav zaščitne opreme ne presenečajo

Ljubljana, 5. novembra - V poslanskih skupinah LMŠ in SD jih danes predstavljene ugotovitve Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), ki je pri nabavi zaščitne opreme zaznala korupcijska tveganja, ne presenečajo. Pozivajo, da odgovorni za nepravilnosti tudi odgovarjajo, prav tako pa so ponovno izrazili kritiko do načina dela vlade.