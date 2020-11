Odpoklic brezglutenskih piščančjih medaljonov

Ljubljana, 5. novembra - Podjetje Lidl Slovenija je iz prodaje odpoklicalo brezglutenske piščančje medaljone 300 g proizvajalca Vossko GmbH & Co.KG. Ugotavljajo namreč, da nekateri kupci pri pripravi izdelka v ponvi uporabljajo preveliko količino olja oz. maščobe, kar lahko povzroči, da medaljoni počijo in povzročijo pri kupcih poškodbe z vročim oljem oz. maščobo.

Lidl Slovenija je zaradi doslednega varstva kupcev izdelek umaknil iz prodaje. Kupci lahko medaljone vrnejo v katerokoli Lidlovo trgovino. Kupnino jim bodo povrnili tudi brez predložitve računa.

Pri Lidlu kupce pozivajo, da zaradi možnosti nastanka poškodb strogo upoštevajo nekatera navodila. Za pripravo medaljonov v ponvi svetujejo, naj se hitro zamrznjene piščančje medaljone na kratko popeče na dveh do treh žlicah vročega olja, nato pa zniža temperaturo in peče še približno osem minut do zlato rjave barve. Med pripravo naj se medaljone večkrat obrne.

Za pripravo v pečici pa svetujejo, naj se hitro zamrznjene piščančje medaljone peče v pečici z zgornjim/spodnjim grelom pri 200 stopinjah Celzija ali v ventilacijski pečici pri 180 stopinjah Celzija približno 10 minut.

Nasvet za pripravo v cvrtniku pa je, naj se hitro zamrznjene piščančje medaljone cvre pri 180 stopinjah Celzija približno tri minute.

Proizvajalec Vossko GmbH & Co.KG se vsem kupcem opravičuje za nastale nevšečnosti, so še zapisali pri Lidlu Slovenija.