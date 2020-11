Ljubljanska borza: V ospredju Krka

Ljubljana, 5. novembra - Borzni posredniki na Ljubljanski borzi so danes sklenili za 2,22 milijona evrov poslov, od tega največ z delnicami Krke. Podražile so se vse pomembnejše delnice, razen delnic logistov. Najbolj so šle navzgor delnice Telekoma Slovenije, ki je danes objavil četrtletne rezultate. Indeks SBI TOP je pridobil 0,82 odstotka.