Narodni muzej do 200-letnice odšteva z objavami muzejskih predmetov

Ljubljana, 5. novembra - V Narodnem muzeju Slovenije so začeli odštevati do 200. rojstnega dne, ki bo 15. oktobra prihodnje leto. Do takrat bodo na družbenih omrežjih predstavili 200 muzejskih predmetov, ki prikazujejo bogastvo in raznolikost njegovih zbirk. Na svoji spletni in Facebook strani so že objavili prvih 11 predmetov.