Okužbe tudi v centrih starejših v Topolšici in Gornjem Gradu

Gornji Grad/Topolšica, 5. novembra - Okužbe z novim koronavirusom so se v zadnjih dneh pojavile tudi med stanovalci in zaposlenimi v centrih za starejše v Topolšici in Gornjem Gradu, ki spadata pod okrilje družbe Deos. V obeh imajo 32 potrjenih okužb med stanovalci in 11 med zaposlenimi. Vzpostavili so rdeče cone, a računajo, da bodo lahko del okuženih premestili v Terme Topolšica.