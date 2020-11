Na razpisu za gradnjo širokopasovnih omrežij na belih lisah dve prijavi

Ljubljana, 5. novembra - Na javni razpis ministrstva za javno upravo za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije sta se v roku prijavila dva izvajalca. Kot so sporočili z ministrstva, bosta dela izvajali podjetji GVO in Runetec. Do konca septembra 2023 bo po načrtih širokopasovno omrežje na voljo še 6550 gospodinjstvom.