V večini gozdov po državi letos manj napadov podlubnikov

piše Vesna Pušnik Brezovnik

Ljubljana, 9. novembra - Gozdarji opažajo, da je bilo letos v primerjavi z lani manj napadov podlubnikov, saj so za posek do konca oktobra označili 58 odstotkov lanskih količin. V večini gozdov se razmere umirjajo, problematična ostajajo območja, ki so jih v zadnjih letih prizadele ujme. Medtem se začenja prenova 10-letnih območnih načrtov upravljanja z gozdovi.