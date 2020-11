Gazprom s tožbo proti Poljski zaradi globe pri projektu Severni tok 2

Moskva, 5. novembra - Ruski energetski velikan Gazprom je vložil tožbo proti Poljski, ki mu je naložila plačilo 6,45 milijarde evrov kazni zaradi nepravilnosti pri projektu Severni tok 2. Poljski varuh konkurence je Gazprom in pet njegovih partnerjev oktobra oglobil, ker so s projektom začeli, preden so pridobili vsa zanj potrebna dovoljenja.