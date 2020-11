SOS za okolje: Ptuj ostaja pri ponudbi lokacije za okoljsko sprejemljivo sežigalnico

Ljubljana, 10. novembra - Med kraji, kjer so že pred časom ponudili lokacijo za umestitev objekta za termično obdelavo odpadkov v svoje okolje, je tudi Ptuj. Tam so načrtovali oskrbo celotne vzhodne Slovenije z izjemo območja okoli Celja, ki tovrstno napravo že ima. Ptujska županja Nuška Gajšek pravi, da nima zadržkov do okoljsko sprejemljive sežigalnice.