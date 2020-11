Banka Slovenije: Podnebna občutljivost kreditnega portfelja bank v Sloveniji zmerna

Ljubljana, 5. novembra - Poročilo o podnebnih tveganjih v Sloveniji Banke Slovenije kaže, da so deleži izpostavljenosti bank do podnebno najbolj občutljivih dejavnosti - to so predvsem predelovalne dejavnosti, dejavnosti elektrike, prometa in gradbeništva ter segment gospodinjstev - majhni do zmerni. Delež izpostavljenosti do njih znaša praviloma med 36 in 44 odstotkov.