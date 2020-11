Na protestu v Ljubljani veliko pirotehnike in tudi spopadi s policijo

Ljubljana, 5. novembra - Na popoldanskem protestu v Ljubljani, ki ga je napovedala predvsem skupina Anonymous Slovenija, se je po navedbah policije zbralo nekaj sto ljudi, med katerimi so bile tudi skupine, ki so v policiste metale pirotehniko in se z njimi tudi spopadle. Policija je odgovorila tudi z vodnim topom. Nekateri so protestirali proti vladi, drugi proti ukrepom.