Amazon v Ljubljani posnel božični oglas

Ljubljana, 5. novembra - Amazon je na več lokacijah po Ljubljani posnel božični oglas The Show Must Go On, v katerega je vpletel tudi trenutne razmere zaradi širjenja covida-19. Snemalna ekipa je med drugim snemala v Trnovem, na Miklošičevi ulici in pri Stari elektrarni. Pri projektu je sodelovala tudi slovenska produkcijska hiša Division, poroča revija Marketing magazin.