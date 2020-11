V Sloveniji smo bili lani najbolj zadovoljni s svojim življenjem v zadnjih osmih letih

Ljubljana, 5. novembra - V Sloveniji smo bili lani na splošno kar zadovoljni s svojim življenjem in zdravjem. Povprečna samoocena zadovoljstva z življenjem je na lestvici od 0 do 10 znašala 7,5, kar je največ od leta 2012, ko smo začeli meriti ta kazalnik, so sporočili iz Statističnega urada RS (Surs). Leto prej je znašala 7,3, leta 2017 pa 7,2.