Lani rekordni izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost

Ljubljana, 5. novembra - Bruto domači izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost so lani v Sloveniji po začasnih podatkih statističnega urada znašali rekordnih 989,3 milijona evrov. To je 10,8 odstotka več kot predlani in 5,8 odstotka več od doslej najboljšega leta 2013. Največ ali 61,4 odstotka so jih prispevale gospodarske družbe. Delež vseh je v BDP znašal dva odstotka.