Pijan povzročil prometno nesrečo in še vztrajal pri nadaljnji vožnji

Maribor, 5. novembra - Mariborski policisti so minulo noč imeli opravka z 21-letnim voznikom osebnega avtomobila, ki je pijan vozil preblizu desnemu robu vozišča in zapeljal na nabrežino, zaradi česar se je vozilo prevrnilo na streho. Ker je ponavljal, da bo po prihodu domov nadaljeval vožnjo z drugim vozilom, so ga policisti pridržali do streznitve.