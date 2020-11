Mladi nogometaši z novim vodstvom za domače EP

Brdo pri Kranju, 5. novembra - Novi selektor mlade reprezentance do 21 let Milenko Ačimović bo v ponedeljek zbral ekipo za pripravljalni tekmi proti Nemčiji 12. novembra in proti Rusiji 17. novembra. Ačimović je dejal, da bo cilj na evropskem prvenstvu do 21 let, ki bo marca in junija v Sloveniji in na Madžarskem, preboj iz skupinskega dela.