Poročilo opozarja na porast nasilja v Afganistanu

Kabul, 5. novembra - Oboroženi konflikt med talibani in afganistanskimi silami se je okrepil. V tretjem četrtletju tega leta so v povprečju zabeležili 50 odstotkov več napadov kot v drugem četrtletju, so danes sporočili iz ameriškega posebnega generalnega inšpektorata za obnovo Afganistana (Sigar).