V sredo le dve občini brez aktivnih okužb

Ljubljana, 5. novembra - V sredo so bili brez aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom le v dveh slovenskih občinah, Kobilju in Osilnici. Največ, 3228 primerov, je bilo v Ljubljani, po deležu okuženih občanov pa sta še naprej v vrhu občini Kuzma s 4,956 odstotka in Železniki s 3,612 odstotka aktivnih okužb.