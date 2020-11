V turizmu in gostinstvu brez dodatnih ukrepov države grozi val odpuščanj

piše Tinkara Zupan

Ljubljana/Bled/Kranjska Gora/Kranj, 5. novembra - Epidemija in posledično zaprtje gostinskih in turističnih objektov je podjetja v panogi pahnilo v težak položaj. Nekatera so že bila primorana odpuščati zaposlene, večinoma pa čakajo in upajo na ustrezne ukrepe v PKP 6. Ključno za ohranitev delovnih mest bi bilo pokritje celotnih stroškov čakanja na delo ali še bolje nadomestilo izpada prihodka.