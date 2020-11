Bruselj: Drugi val pandemije uničuje upanje na hitro okrevanje

Bruselj, 5. novembra - Drugi val pandemije covida-19 sproža izjemno negotovost in uničuje upanje na hitro okrevanje, izpostavlja Evropska komisija v jesenski gospodarski napovedi. Pričakovanja za območje evra v tem letu so nekoliko boljša kot julija, 7,8-odstotni padec BDP. Obeti za 2021 pa so precej slabši, 4,2-odstotna rast. V letu 2022 naj bi bila rast triodstotna.