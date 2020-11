Evropske borze nadaljujejo z rastjo indeksov

London/Frankfurt/Pariz, 5. novembra - Indeksi na evropskih borzah so današnje trgovanje začeli z rastjo, potem ko so že v sredo beležili krepko rast. Vlagatelji so očitno zadovoljni s potekom ameriških predsedniških volitev, čeprav še ni znano, ali bo Donald Trump dobil še en predsedniški mandat ali bo Joe Biden novi predsednik ZDA.