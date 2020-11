Tržaški zaliv obiskala morska velikana

Piran, 5. novembra - Raziskovalci društva Morigenos so v sredo na podlagi obvestila enega od slovenskih ribičev izsledili in opazovali dva brazdasta kita. To je druga največja žival na svetu in edini stalno prisotni vosati kit v Sredozemlju. Raziskovalci ga v severnem Jadranu opazijo v povprečju na vsakih nekaj let.