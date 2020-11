Vlada s popravljalnim ukrepom na področju vodenja regionalnega razvoja zadovoljila računsko sodišče

Ljubljana, 5. novembra - Računsko sodišče je kot zadovoljiv ocenilo popravljalni ukrep vlade, ki ga je ta pripravila, potem ko so revizorji v reviziji učinkovitosti poslovanja vlade, gospodarskega ministrstva in šestih občin na področju vodenja regionalnega razvoja ugotovili, da so bili omenjeni pri tem delno učinkoviti.