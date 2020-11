Policija pri Uncu prijela tihotapca nezakonitih migrantov

Ljubljana, 5. novembra - Policisti so minulo noč v okolici Unca ustavili avto, v katerem sta neznanec ter 23-letni državljan Pakistana prevažala več tujih državljanov, ki so nezakonito prestopili mejo. Medtem ko je njegov sostorilec pobegnil, so 23-letnika pridržali in bo moral zaradi očitkov o kaznivem dejanju prepovedanega prehajanja meje k preiskovalnemu sodniku.