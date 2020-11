Solidarnostni sklad v pomoč mariborskim študentskim družinam

Maribor, 5. novembra - Solidarnostni sklad, ki je namenjen pomoči mladim, je v sodelovanju s Študentsko organizacijo Univerze v Mariboru ter Klubom študentskih in dijaških družin Maribor objavil razpis za dodelitev denarne pomoči študentskim družinam. Kot so sporočili iz študentske organizacije, je vloge mogoče oddati do vključno 23. novembra.