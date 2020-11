V Nemčiji rekordnih skoraj 20.000 novih okužb s koronavirusom

Berlin, 5. novembra - V Nemčiji so v zadnjih 24 urah potrdili rekordnih 19.990 novih okužb z novim koronavirusom, je danes objavil Inštitut Roberta Kocha. To je novo najvišje dnevno število okužb od izbruha epidemije v zadnjih tednih. Zadnje je bilo v soboto, ko so poročali o 19.059 okužbah.