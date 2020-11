Nekdanja lastnika Palerma aretirana

Rim, 5. novembra - Italijanska finančna policija je aretirala nekdanja lastnika nogometnega kluba Palermo, brata Salvatoreja in Walterja Tuttolomonda. Osumljena sta davčnih prevar, pranja denarja in oviranja delovanja organov pregona. Lagala sta preiskovalcem, ki so skušali ugotoviti, kako je klub plačal davke za plače, utajila naj bi namreč 1,4 milijona evrov.