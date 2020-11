V Mariboru razstavljena dela slepih in slabovidnih slikarjev in fotografov

Maribor, 5. novembra - Pokrajinski muzej Maribor je v sodelovanju z Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije postavil razstavo slik in fotografij, ki so delo 19 slepih in slabovidnih avtoric in avtorjev iz različnih slovenskih krajev. Pod naslovom Onstran svetlobe so razobešena v razstavišču Kino Partizan od danes do 24. decembra.