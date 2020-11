V ZDA v pričakovanju izida volitev protesti Trumpovih in Bidnovih podpornikov

Detroit/New York/Tucson, 5. novembra - V več mestih v ZDA so v napetem pričakovanju izidov predsedniških volitev v sredo izbruhnili protesti podpornikov obeh kandidatov. Privrženci demokrata Joeja Bidna pozivajo k preštetju vseh glasovnic, podporniki republikanca Donalda Trumpa pa k zaustavitvi štetja. Protesti so sprva potekali mirno, ponekod so se kasneje sprevrgli v nasilje.