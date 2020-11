Trumpu zmago na Floridi prinesel predvsem uspeh pri Kubancih v Miamiju

New York, 5. novembra - Florida je bila 3. novembra na volilno noč v ZDA prva od tesnih in ključnih držav za zmago na predsedniških volitvah. Kljub anketam, ki so več možnosti pripisovale demokratu Joeju Bidnu, je v ter zvezni državi zmagal republikanec Donald Trump. Za to je bil zaslužen predvsem dober rezultat Trumpa v Miamiju med volivci kubanskega rodu.