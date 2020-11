Kamplov Leipzig ugnal oslabljeni PSG, Skomina se je poškodoval

Ljubljana, 4. novembra - Vsi trije slovenski nogometaši, katerih klubi so danes igrali tekme 3. kroga lige prvakov, so stopili na igrišče. Od začetka do konca je igral le Miha Blažič, njegov Ferencvaros je doma z 1:4 izgubil proti Juventusu. Miha Verbič je v Barceloni za Dinamo Kijev igral od 71. minute, Kevin Kampl pa za Leipzig proti PSG od 90. minute.