New York, 4. novembra - Ameriški televiziji CNN in Fox News, ki dela volilne projekcije skupaj s tiskovno agencijo AP, sta demokrata Josepha Bidna razglasili za zmagovalca predsedniških volitev ZDA tudi v zvezni državi Michigan. Nekaj ur pred tem je bil razglašen za zmagovalca v Wisconsinu in sedaj so vse oči uprte v Pensilvanijo.