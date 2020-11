Italija uvaja nove ukrepe proti novemu koronavirusu

Rim, 4. novembra - Italija v boju proti širjenju novega koronavirusa uvaja nove omejevalne ukrepe. Premier Giuseppe Conte je ponoči podpisal odlok, ki bo veljal od petka do začetka decembra, eno osrednjih določil pa je prepoved izhodov med 22. in 5. uro po vsej državi. Tovrstne prepovedi so doslej veljale le v posamičnih deželah.