Čebelarska zveza s pobudo za izvedbo letošnjega tradicionalnega zajtrka

Ljubljana, 5. novembra - Čebelarska zveza je kot pobudnica tradicionalnega slovenskega zajtrka in dneva slovenske hrane ob letošnjih posebnih razmerah na kmetijskega ministra Jožeta Podgorška naslovila pobudo za izvedbo zajtrka. Predlaga, naj ministrstvo sredstva, ki so namenjena za izvedbo zajtrka v šolah in vrtcih, nameni socialno šibkim družinam.