Primorske novice o pomenu volitev v ZDA (5. 11.)

Koper, 4. novembra - Antiša Korljan v komentarju Zakaj smo včeraj vsi gledali v ZDA? piše o tem, zakaj so volitve v ZDA tudi v Sloveniji dogodek dneva. Po mnenju avtorja je ključni razlog verjetno to, da so ZDA še vedno globalno najvplivnejša sila, predvsem zaradi vsega, kar je Amerika vnesla v naša življenja.