Prva zmaga za Torino, Zajc ob odmoru ostal v slačilnici

Genova, 4. novembra - Genoa slovenskega nogometnega reprezentanta Mihe Zajca in Torino sta odigrala zaostalo tekmo 3. kroga italijanske nogometne lige. Z 2:1 (2:0) so bili uspešnejši gosti, ki so tako zabeležili prvo zmago v sezoni. Zajc je igral do 45. minute, ob odmoru pa je ostal v slačilnici.