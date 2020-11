Evropske borze kljub negotovemu izidu volitev v ZDA višje

London/Frankfurt/Pariz, 4. novembra - Indeksi na evropskih borzah so kljub negotovosti glede izida ameriških predsedniških volitev današnje trgovanje sklenili višje. Krepko rast beležijo tudi delnice na newyorških borzah. Vlagatelji so prepričani, da bo kmalu znano, kdo bo vodil ZDA - Donald Trump ali Joe Biden - in menijo, da o novem predsedniku ne bo treba odločati sodišču.