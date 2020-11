Kozlovičeva ob 70-letnici Evropske konvencije o človekovih pravicah opozorila na njen velik pomen

Ljubljana, 4. novembra - Mineva 70 let od podpisa Evropske konvencije o človekovih pravicah, temeljnega evropskega akta za zaščito človekovih pravic in temeljnih svoboščin. "Ta za več kot 800 milijonov ljudi predstavlja upanje, da bodo države pogodbenice spoštovale njihove pravice in dostojanstvo," je v poslanici zapisala ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič.